Полиция поймала подростка, повредившего проезжавший рядом с Тюменью поезд

С начала лета в районе села Горьковка Тюменского района зафиксировано восемь случаев, когда неизвестные обкидывали камнями проходящие поезда. Сейчас транспортная полиция ведет работу по установлению личностей нарушителей. Замешанного в недавнем подобном инциденте подростка нашли сразу.

Накануне в полицию сообщили о том, что на перегоне Утяшево — Подъем несовершеннолетний обкидал камнями пассажирский поезд Чита — Москва. В результате в головном вагоне было разбито наружное стекло. Выявленный полицейскими 13-летний подросток рассказал, что он шел купаться на карьер через железную дорогу, но ему стало скучно, и он решил обкидать проходящий мимо поезд камнями.

"С несовершеннолетним и его родителями сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы. Полицейские объяснили подростку, что своими действиями он не только подвергал свою жизнь опасности, но и жизнь пассажиров, ехавших в поезде", — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Законного представителя подростка привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.