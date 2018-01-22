В Тюмени проходит арт-обменник

Пункт обмена художественными материалами работает с 22 по 24 января в центре "Дзержинец" (ул. Ватутина, 6).
Каждый может оставить там ненужные ему художественные материалы и взять взамен то, что понадобится для творческого процесса.
В обменник можно приносить карандаши и краски, бумагу, альбомы и тетради, кисти и другие инструменты, изделия, сделанные своими руками, книги и журналы о творчестве и искусстве.
Материалы можно приносить с 9.00 до 18.00.
"Арт-обменник" — это акция, ежемесячно проводимая в рамках творческого направления добровольческого движения Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru