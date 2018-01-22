В Тюмени проходит арт-обменник

11:10 22 января 2018
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Пункт обмена художественными материалами работает с 22 по 24 января в центре "Дзержинец" (ул. Ватутина, 6).

Каждый может оставить там ненужные ему художественные материалы и взять взамен то, что понадобится для творческого процесса.

В обменник можно приносить карандаши и краски, бумагу, альбомы и тетради, кисти и другие инструменты, изделия, сделанные своими руками, книги и журналы о творчестве и искусстве.

Материалы можно приносить с 9.00 до 18.00.

"Арт-обменник" — это акция, ежемесячно проводимая в рамках творческого направления добровольческого движения Тюмени.

Теги: волонтерство , художники
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