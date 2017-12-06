Тюменцы смогут купить новогодние ели на ярмарке

9 декабря в Тюмени пройдет традиционная продовольственная ярмарка. Помимо мяса говядины, баранины, рыбной продукции, меда и дикоросов от сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области, на ней можно будет приобрести новогодние ели.

Ярмарка пройдет по пяти адресам:

— Солнечный проезд, 11 – ТРЦ "Заречный двор";

— ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.";

— ул. Севастопольская, 12 – Выставочный зал;

— ул. Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской);

— ул. Валерии Гнаровской, 1 – на парковке, прилегающей к зданию Центра дзюдо.

Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов.