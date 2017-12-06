Тюменцы смогут купить новогодние ели на ярмарке

9 декабря в Тюмени пройдет традиционная продовольственная ярмарка. Помимо мяса говядины, баранины, рыбной продукции, меда и дикоросов от сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области, на ней можно будет приобрести новогодние ели.
Ярмарка пройдет по пяти адресам:
— Солнечный проезд, 11 – ТРЦ "Заречный двор";
— ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.";
— ул. Севастопольская, 12 – Выставочный зал;
— ул. Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской);
— ул. Валерии Гнаровской, 1 – на парковке, прилегающей к зданию Центра дзюдо.
Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов.
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