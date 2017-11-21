Тюменцам расскажут о народном монархизме и "Чигиринском деле"

22 ноября в Тюменской областной научной библиотеке пройдет очередная встреча в рамках исторических чтений "НастоящееПрошлое". С лекцией "Крестьянский "миф о царе" (Чигиринский уезд, 1870-е гг.)" выступит профессор ТИУ Виктор Мауль.

По мнению специалиста, народный монархизм, или "миф о царе", относится к числу смыслополагающих факторов понимания особенностей российского исторического процесса.

"На протяжении столетий нашей истории в рамках присущей крестьянам картины мира они были откровенными традиционалистами и православными монархистами. Религиозно окрашенные царистские представления во многом определяли поведенческую активность социальных низов, наиболее зримо — в ходе массовых народных волнений", — говорит Виктор Мауль.

Историк считает, что одним из ярких примеров этого является "Чигиринский заговор" 1876–1877 годов, возникший под влиянием революционных народников в среде государственных крестьян правобережной Украины. Вызвавший в свое время широкий общественный резонанс, он воочию продемонстрировал прочность монархических устоев пореформенного крестьянства страны.

Виктор Мауль — доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарно-экономических и естественнонаучных дисциплин Тюменского индустриального университета (филиал в городе Нижневартовске). Специализируется на изучении русского бунта, истории российских самозванцев, социокультурной истории, народной психологии, методологии и историографии истории.

Проект "НастоящееПрошлое" учрежден Федеральным исследовательским центром "Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" и Тюменской областной научной библиотекой имени Менделеева. В его рамках специалисты разных направлений исторической науки – историки, археологи, этнографы, антропологи, источниковеды – представляют результаты своих актуальных исследований.

Лекция начнется в 14 часов в читальном зале на третьем этаже ТОНБ (ул. Орджоникидзе, 59). Вход свободный.