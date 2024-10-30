В Тюмени из-за разлива нефтепродуктов в черте города завели уголовное дело

Около 100 "квадратов" земли на улице Полевой загрязнено из-за разлива нефтепродуктов неизвестного происхождения, нанесенный ущерб оценивается в полмиллиона рублей, в связи с чем в полиции завели уголовное дело по статье о загрязнении земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности из-за нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшем причинение вреда окружающей среде.

Сообщение с фотографией о том, что "в районе Бабарынки, где ранее находился керамзитный завод, а сейчас стоит жк "Олимпия", из земли идёт гудрон" ране опубликовал телеграм-канал "ЧС Тюмень Z". Прокуратура Калининского административного округа совместно со специалистами Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провела проверку. Установлено, что на улице Полевой, д. 109, стр. 9 произошел разлив нефтепродуктов - пробе отхода производства и потребления присвоен III класс опасности отходов.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры округа.