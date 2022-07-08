День семьи, любви и верности впервые в России отмечается как государственный праздник

В 2022 году по указу президента Владимира Путина День любви, семьи и верности впервые отмечается официально.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей округа с Днём семьи, любви и верности, отметив, что семья – это бесценный дар, в его основе - забота, уважение, терпение, верность и любовь. Именно семья даёт нам силы, энергию, уверенность в завтрашнем дне".

Губернатор области Александр Моор в своем поздравлении подчеркнул, что этот праздник созвучен с основополагающими общечеловеческими ценностями и своим названием и смыслом отражает их. "В Тюменской области много примеров счастливых семейных союзов. Пар, которые торжественно отмечают полувековые и еще более значимые юбилеи со дня свадьбы с каждым годом становится все больше. Только в 2021 году органами ЗАГС вручено 589 медалей таким юбилярам. Они прошли рука об руку десятилетия и заслуживают признания и восхищения", – говорится в поздравлении.

И Якушев, и Моор пожелали землякам крепких семейных отношений, взаимопонимания, любви и счастья, отметив, что в дружных семьях растут счастливые дети, способные мечтать и воплощать идеи в жизнь.

На фото семья Чернаковых. Алексей - начальник Отделения организации службы 32-го пожарно-спасательного отряда, и Юлия - сотрудник Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Тюменской области. Познакомились супруги в Кургане, когда оба уже проходили службу в МЧС России. Пара может похвастаться 15 годами совместной жизни, в их семье "полный комплект" – сын, дочка и маленькая собачка.