Житель Тюмени приговорен к 16 годам тюрьмы за изнасилование и убийство 20-летней давности

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор ранее дважды судимому за убийство и мошенничество 46-летнему Алексею Ломоносову. На этот раз он обвинялся и был осужден за убийство 20-летней давности с целью скрыть изнасилование (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ),сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

По совокупности совершенных преступлений фигуранту дали 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По словам осужденного, 11 сентября он целый день пьянствовал, около полуночи по пути домой у сквера Немцова познакомился с нетрезвой девушкой, пригласил ее в гости, дома стал к ней приставать, а когда получил отказ - несколько раз ударил ее и изнасиловал. Девушка припугнула насильника заявлением в милицию и засобиралась домой, он решил ее проводить, прихватив с собой кухонный нож. Когда на улице девушка решила убежать, он ударил ее несколько раз по лицу, затем нанес не менее 10 ножевых ран в шею. Бросив несчастную умирать на улице, убийца забросил нож на трансформаторную будку и спрятался дома.

Вычислить по горячим следам преступника не удалось, а в 2003 году он был приговорен к 14 годам тюрьмы за убийство мужчины.

Ломоносов сознался в изнасиловании и убийстве девушки в 2021 году, он написал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием, сообщили в пресс-службе суда.