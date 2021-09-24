Среди альпинистов, застрявших на Эльбрусе, был тюменец

24 сентября на горе Эльбрус (высота 5400 метров) группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи, среди них находился тюменец.

МЧС сообщило, что поисково-спасательная операция проводилась в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняли порывы ветра до 40 м.с., температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляла не более одного метра. В 2:45 минут поисково-спасательная операция группы альпинистов на горе Эльбрус завершена. Удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. 5 человек погибло.

Полный состав группы, застрявшей на Эльбрусе, опубликовал @shot_shot:

1. Венерский Денис, 1976 г.р., Санкт-Петербург

2. Казаков Дмитрий, 1974 г.р., Москва

3. Солоненко Анна, 1976 г.р., Санкт-Петербург

4. Свистун Роман, 1976 г.р., Санкт-Петербург

5. Жегулина Анастасия, 1981 г.р., Санкт-Петербург

6. Парахин Дмитрий, 1984 г.р., Екатеринбург

7. Резникова Екатерина, Новороссийск

8. Антипов Виталий, Новороссийск

9. Макарова Анна (погибла)

10. Долгов Дмитрий, 1985 г.р., Москва

11. Нестерова Елена, 1989 г.р., Санкт-Петербург

12. Нестеров Артём, 1986 г.р., Санкт-Петербург

13. Попов Сергей, 1977 г.р., Пермь

14. Борисов Вячеслав, 1982 г.р., Тюмень

15. Гальчук Ирина, 1982 г.р., Екатеринбург

16. Беликова Марина

17. Кипкеев Таулан

18. Чуйков Илья (старший группы)

19. Никифоров Антон (старший группы)