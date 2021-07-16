Тюменец осужден за кражи 65 пожарных рукавов из подъездов

В колонию-поселение отправится ранее судимый 48-летний житель Тюмени за серию краж из многоквартирных домов.

С января по апрель 2021 года мужчина похитил из подъездов трех домов 65 пожарных рукавов. Также тюменец похитил 48 ручных и пожарных стволов. 28 апреля его задержали сотрудники полиции.

Потерпевшими по делу признали две управляющие компании. Общий размер причиненного им ущерба составил свыше 80 тысяч рублей. В ходе расследования часть похищенного имущества нашли и вернули организациям.

Выяснилось, что в январе 2020 года тюменец был осужден за кражи в домах рукавов пожарных напорных и стволов к ним к условной мере наказания. На этот раз суд признал тюменца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 УК РФ (кража) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ (покушение на кражу), отменил ему условное осуждение и окончательно назначил 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд взыскал с осужденного более 30 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.