Рослесхоз направил в Тюмень еще сто парашютистов и десантников для борьбы с пожарами

Фото - ФБУ «Авиалесоохрана»

Рослесхоз направил 100 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны на борьбу с пожарами в Тюменской области.Кроме сил Рослесхоза помощь региону в стабилизации обстановки оказывают еще 100 авиапожарных Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны, сообщает отдел по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана".

Уже около двух недель сохраняется сложная пожарная обстановка на природных территориях юга Урала и Западной Сибири: в Новосибирской, Омской, Тюменской, Курганской, Свердловской областях средствами космического мониторинга зарегистрированы множественные термические аномалии на сельхозполях, в степях, на землях муниципальных образований. В условиях сухой и ветреной погоды огонь самовольных палов сухой травы массово заходит на лесные территории и создает сложную обстановку для населенных пунктов. Так, 6 мая в Омской области огонь ландшафтного пожара с заболоченной территории пошел сразу в двух направлениях – в сторону деревни Каракуль, где сгорело 10 домов, магазин и еще 10 построек. Второй язык пламени направился в сторону леса, в результате чего возник лесной пожар.

Только за прошедшие сутки, 7 мая, лесные службы потушили 132 лесных пожара. В 69 случаях в лес пришел огонь палов травы на сельхозполях и землях муниципальных образований.

8 мая продолжались работы по тушению 38 лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка в Тюменской области, где идет борьба с 18 лесными пожарами. По обращению губернатора региона Рослесхоз направил в Тюменскую область 100 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны. Кроме сил Рослесхоза помощь в тушении пожаров Тюменской области оказывают еще 100 авиапожарных Свердловской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны.

По прогнозным данным Авиалесоохраны, 8,9,10 мая, когда возрастет поток населения на дачи и природные территории, погода будет содействовать распространению пожаров от палов травы и не затушенных костров в более чем 60 регионах России. В данных регионах будут действовать желтый, оранжевый и красный классы пожарной опасности.