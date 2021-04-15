Задержаны двое тюменцев, подозреваемых в краже забора детсада

В Тюмени неизвестные украли часть забора детского сада в районе Дома Обороны. По подозрению в краже полицией были задержаны 34-летний мужчина и его 37-летний приятель.

Ночью тюменцы распивали спиртные напитки, наутро у них закончился алкоголь и деньги для его покупки. Тогда мужчины решились на кражу. Они вооружились инвентарем и, срезав петли, похитили часть ограждения с территории детского сада. Украденное имущество они сдали в ближайший пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на алкоголь и продукты питания, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.