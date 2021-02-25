Тюменца оштрафовали на полмиллиона за контрафактный алкоголь

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками).

В 2019–2020 годах мужчина приобрел для сбыта более 52 тыс. бутылок и банок с контрафактной водкой, коньяком, бренди и этиловым спиртом. Алкоголь хранился в грузовом контейнере и арендованном складском помещении. Общая стоимость нелегальной продукции составила более 11,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил тюменцу штраф в размере 650 тыс. рублей в доход государства. Контрафактный алкоголь будет уничтожен по приговору суда.