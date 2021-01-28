В Ишиме изъяли 3 тысячи бутылок немаркированного алкоголя

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Тюменской области

В Ишиме полицейские изъяли алкогольную продукцию без маркировки в особо крупном размере.

В гараже на территории одного из кооперативов и в грузовом автомобиле сотрудники полиции обнаружили более 3 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму свыше одного миллиона рублей.

"Полицейскими установлен и задержан подозреваемый в хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции. Им оказался 53-летний местный житель. Мужчина пояснил, что алкогольную продукцию он собирался реализовать на территории Ишима", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.