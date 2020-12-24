В Тобольске молодые люди сожгли квадроцикл, который не смогли угнать

Фото предоставлено пресс-службой МО МВД "Тобольский"

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения квадроцикла.

В полицию поступило сообщение о пропаже квадроцикла из ограды строящегося дома, также следом поступила информация от противопожарной службы о том, что они выехали тушить мотовездеход.

Как оказалось, двое молодых людей 18 и 19 лет решили угнать оставленный без присмотра квадроцикл. Транспорт они откатили на безопасное расстояние, но завести его не смогли. Чтобы сокрыть преступление, они облили квадроцикл бензином и подожгли, сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".

Злоумышленники были задержаны, экспертиза подтвердила, что причиной пожара стало занесение открытого источника огня. Возбуждено два уголовных дела — за неправомерное завладение транспортом без цели хищения" и умышленном поджоге.