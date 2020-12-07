В Ишиме задержали мужчину, обокравшего офис

13:07 07 декабря 2020
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В ишимскую полицию обратился 64-летний предприниматель, который сообщил о краже из его офиса. Ночью неизвестный проник в помещение и похитил деньги из сейфа и ноутбук.

По подозрению в краже был задержан 28-летний мужчина. Молодой человек проник офис, разбив окно, а потом с помощью монтировки  взломал металлический сейф и забрал оттуда 40 тысяч рублей, а также похитил ноутбук.

Возбуждено уголовное дело, выяснилось, что ишимец уже имеет судимость, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: кража
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