В Ишиме задержали мужчину, обокравшего офис

В ишимскую полицию обратился 64-летний предприниматель, который сообщил о краже из его офиса. Ночью неизвестный проник в помещение и похитил деньги из сейфа и ноутбук.
По подозрению в краже был задержан 28-летний мужчина. Молодой человек проник офис, разбив окно, а потом с помощью монтировки взломал металлический сейф и забрал оттуда 40 тысяч рублей, а также похитил ноутбук.
Возбуждено уголовное дело, выяснилось, что ишимец уже имеет судимость, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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