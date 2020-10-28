Тюменец требовал деньги у женщин за удаление их откровенных фото

Сотрудники УМВД России по Тюменской области задержали мужчину 1997 года рождения, подозреваемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве.

Молодой человек через фейковый аккаунт знакомился с девушками в социальных сетях и в ходе общения получал личные интимные фотографии тюменок. Снимки мужчина размещал в открытой группе в соцсети и требовал от девушек деньги за удаление размещенных фото.

"По данному факту Следственным отделом по Калининскому административному округу города Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.137 и ч.1 ст.163 УК РФ", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности мужчины.