Тюменец сжег машину знакомого

В полицию Тюмени поступила информация о возгорании автомобиля у частного дома на улице Потемкина.

Подозреваемый в поджоге был задержан, им оказался ранее судимый 44-летний местный житель, знакомый владельца машины. Периодически между мужчинами возникали разногласия на почве личной неприязни, приводящие к конфликту.

Тюменец затаил злость и приехал к дому знакомого. Он разбил заднее стекло автомобиля, облил салон бензином и поджег его, после чего скрылся.

"Автомобиль полностью сгорел и восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составляет около 250 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".