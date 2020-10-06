Тюменец сжег машину знакомого

В полицию Тюмени поступила информация о возгорании автомобиля у частного дома на улице Потемкина.
Подозреваемый в поджоге был задержан, им оказался ранее судимый 44-летний местный житель, знакомый владельца машины. Периодически между мужчинами возникали разногласия на почве личной неприязни, приводящие к конфликту.
Тюменец затаил злость и приехал к дому знакомого. Он разбил заднее стекло автомобиля, облил салон бензином и поджег его, после чего скрылся.
"Автомобиль полностью сгорел и восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составляет около 250 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".
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