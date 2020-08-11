Ишимец украл у тещи золотые украшения, чтобы оплатить штраф

65-летняя жительница Ишима сообщила в полицию о пропаже шкатулки с ювелирными украшениями. При выяснении обстоятельств под подозрение попал зять потерпевшей – неоднократно судимый, 38-летний безработный.

Как оказалось, некоторое время родственники проживали вместе, так что обнаружить ценности в кармане тещиной шубы было несложно. Мужчина признался в краже, сообщил, что украшения сдал в ломбард, а деньги потратил на погашения штрафа. Общая сумма ущерба составила 55 тыс. рублей, сообщает областная полиция.

По факту кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, до суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Инкриминируемая статья предусматривает лишение свободы до пяти лет.