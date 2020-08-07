В Тюмени ищут жертв задержанного насильника

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени следователи устанавливают пострадавших от действий мужчины, который обвиняется в покушении на изнасилование.

По версии следствия, ночью 1 августа 2020 года тюменец в многоквартирном доме по улице Червишевский тракт подкараулил женщину, которая заходила в квартиру, и попытался ее изнасиловать. В это время в квартиру поднялся сожитель женщины и пресек незаконные действия нападавшего. 33-летний мужчина был задержан, он обвиняется по ч.3 ст.30 ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование). По решению суда тюменец заключен под стражу.

"Следователи обращаются с просьбой к женщинам, пострадавшим от противоправных действия обвиняемого ранее, обращаться в следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень по адресу: г.Тюмень, ул. Луначарского д. 57, или по телефонам (3452) 43-47-33, 42-05-57", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.