В Нижней Тавде пассажирка обокрала таксиста

В Нижнетавдинском районе полиция задержала местную жительницу, подозреваемую в краже из такси.

Водитель такси сообщил, что у него из машины был похищен видеорегистратор. Полицейские изучили список пассажиров, которых мужчина перевозил в тот день, и установили личность подозреваемой.

"Женщина признала свою вину и пояснила, что гаджет лежал без присмотра на заднем сидении автомобиля. Во время поездки она незаметно положила видеорегистратор в свою сумку. Прибор изъят и будет возвращен владельцу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".