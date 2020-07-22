В Нижней Тавде пассажирка обокрала таксиста

В Нижнетавдинском районе полиция задержала местную жительницу, подозреваемую в краже из такси.
Водитель такси сообщил, что у него из машины был похищен видеорегистратор. Полицейские изучили список пассажиров, которых мужчина перевозил в тот день, и установили личность подозреваемой.
"Женщина признала свою вину и пояснила, что гаджет лежал без присмотра на заднем сидении автомобиля. Во время поездки она незаметно положила видеорегистратор в свою сумку. Прибор изъят и будет возвращен владельцу", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".
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