В Юргинском районе очевидцы пожара спасли четырех человек

Пожар в частном доме произошел вчера, 16 июля, во втором часу ночи в селе Лесное Юргинского района. Огонь охватил надворные постройки и крышу бревенчатого дома, пламя уничтожило более 80 квадратных метров.
До приезда пожарных жильцов дома спасли очевидцы. Дмитрий Навроцкий, Даниил Шкляров и Антон Пономарев прогуливались по селу и заметили, что над соседней улицей поднимаются клубы дыма. Молодые люди разбили окна и проникла в дом. В одной из комнат были женщина и трое ее малолетних детей. Через окно юноши помогли им выбраться во двор и покинули дом сами.
"Руководство 26-го пожарно-спасательного отряда ходатайствует перед профильными структурами о поощрении молодых людей за проявленную смелость", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
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