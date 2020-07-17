В Юргинском районе очевидцы пожара спасли четырех человек

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в частном доме произошел вчера, 16 июля, во втором часу ночи в селе Лесное Юргинского района. Огонь охватил надворные постройки и крышу бревенчатого дома, пламя уничтожило более 80 квадратных метров.

До приезда пожарных жильцов дома спасли очевидцы. Дмитрий Навроцкий, Даниил Шкляров и Антон Пономарев прогуливались по селу и заметили, что над соседней улицей поднимаются клубы дыма. Молодые люди разбили окна и проникла в дом. В одной из комнат были женщина и трое ее малолетних детей. Через окно юноши помогли им выбраться во двор и покинули дом сами.

"Руководство 26-го пожарно-спасательного отряда ходатайствует перед профильными структурами о поощрении молодых людей за проявленную смелость", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.