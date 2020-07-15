В Юргинском районе женщина сожгла дом сестры

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В полицию Юргинского района поступило сообщение о возгорании дома в селе Северо-Плетнево. В доме никто не жил, пострадавших не было. Установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Выяснилось, что 70-летней хозяйке дом достался в наследство, жила она по другому адресу. На недвижимость также претендовала ее сестра. После того как вопрос с наследством решился не в ее пользу, она неоднократно заявляла, что подожжет дом.

51-летняя женщина призналась в содеянном и рассказала, что около трех часов ночи, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она пыталась поджечь дом, используя попавшийся под руку журнал. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ "Покушение на преступление" и ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.