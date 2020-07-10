В Тюменской области почти месяц ищут мужчину, покинувшего больницу

В Тюменской области в рамках доследственной проверки устанавливается местонахождение Ивана Архипова 1986 года рождения. 15 июня 2020 года мужчина самовольно покинул приемное отделение Областной больницы №12 города Заводоуковск и с тех пор не выходит на связь с родственниками, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Приметы: европейский тип лица, возраст 30–35 лет, рост 175–180 сантиметров, худощавый, волосы короткие темные, глаза зеленые, лоб прямой высокий, размер ноги 41–42, татуировка в виде пяти звезд и буквы "В" на пальцах левой кисти.

Был одет: кожаная куртка темного цвета с накладными боковыми карманами и замком-молнией, трико темно-синего цвета с белыми лампасами, футболку синего цвета, ботинки летние коричневого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана, просят сообщить по телефонам: 8 (34542) 6-01-90, 8 (34542) 2-10-02.