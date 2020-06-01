В Тюмени сотрудник службы безопасности совершил кражу на предприятии

В областном центре на предприятии, работающем в сфере электроснабжения, похитили 60 метров электрического кабеля. Как оказалось, в краже замешан один из работников организации.
По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что кражу совершил сотрудник службы безопасности предприятия. Мужчина, находясь на смене, похитил дорогостоящий энергокабель, продал его, а деньги потратил на личные нужды.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".
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