В Тюмени сотрудник службы безопасности совершил кражу на предприятии

В областном центре на предприятии, работающем в сфере электроснабжения, похитили 60 метров электрического кабеля. Как оказалось, в краже замешан один из работников организации.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что кражу совершил сотрудник службы безопасности предприятия. Мужчина, находясь на смене, похитил дорогостоящий энергокабель, продал его, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".