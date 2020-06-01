В Тюмени сотрудник службы безопасности совершил кражу на предприятии

15:15 01 июня 2020
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В областном центре на предприятии, работающем в сфере электроснабжения, похитили 60 метров электрического кабеля. Как оказалось, в краже замешан один из работников организации.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что кражу совершил сотрудник службы безопасности предприятия. Мужчина, находясь на смене, похитил дорогостоящий энергокабель, продал его, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". 

Теги: кража
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