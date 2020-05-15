В Тюменской области нашли потерявшегося на трассе нетрезвого мужчину

Сообщение о пропаже человека поступило в уватскую полицию. Житель Оренбургской области пропал на 526-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

Пропавший мужчина возвращался домой из Сургута частным извозом. В дороге он выпивал. В какой-то момент мужчина попросил водителя остановить автомобиль, после чего направился в сторону леса и не вернулся. Водитель спустя время отправился на его поиски, но не нашел пассажира, и обратился за помощью.

"Поиски пропавшего пассажира длились более суток. Полицейские с помощью розыскной собаки обследовали участок местности, куда направился разыскиваемый и нашли пропавшего гражданина, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. — Мужчина был без одежды и находился в беспомощном состоянии. Стражи правопорядка оказали ему необходимую помощь и доставили в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает".