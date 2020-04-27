Тюменец поджег машину соседа после ссоры

В полицию Тюменского района обратился мужчина, который сообщил, что кто-то поджег его машину. Незадолго до этого у него случился конфликт с соседом.

Сосед попросил его переставить автомобиль, а мужчина ответил, что не может этого сделать, так как у машины спущены колеса. Сосед заявил, что сожжет авто.

Задержанный сосед во всем сознался. Через несколько часов после ссоры он вышел на улицу покурить и решил воплотить угрозу в жизнь. Мужчина слил бензин из своей машины в пластиковую бутылку, вылил его на авто соседа и поджег. Увидев пламя, мужчина понял, что совершил ошибку, однако никаких действий не предпринял и убежал домой. Ущерб транспорту был оценен в 110 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 и ч.2 ст.167 УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества".