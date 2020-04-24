В Ялуторовске трое молодых людей обвиняются в групповом изнасиловании

В Ялуторовске уголовное дело возбуждено в отношении трех молодых людей, обвиняемых в групповом изнасиловании 27-летней женщины.

13 апреля девушка познакомилась с компанией мужчин 1998, 1996, 1994 годов рождения. После этого они вместе находились в одном из домов по улице Красноармейской. По предварительным данным следствия, женщина отказала одному из них в половой близости, и мужчина применил к ней физическую силу. Затем все трое поочередно подвергали девушку сексуальному насилию, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Молодые люди были задержаны, возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование совершенное группой лиц). Все трое заключены под стражу.