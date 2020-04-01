Мошенники похитили у тюменки 200 тысяч рублей

Крупной суммы денег лишилась пожилая тюменка во время телефонного разговора.
Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что некто пытается незаконно списать деньги с ее банковского счета. Аферист попросил женщину назвать банковские реквизиты, чтобы он якобы мог предотвратить списание. Доверчивая тюменка сообщила эту информацию, в итоге с ее счета пропало 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.
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