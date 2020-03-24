В Тюмени задержали кладбищенских воров

15:40 24 марта 2020
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В полицию областного центра поступило сообщение о том, что неизвестные украли с кладбища по улицы Дружбы часть металлического забора. Вскоре подозреваемые были задержаны.

Ими оказались двое тюменцев 22 и 32 лет, уже имеющих судимости. Ночью мужчины демонтировали десять секций металлического забора и вывезли украденное в скупку металла на грузотакси. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по статье "Кража".  

Теги: кладбище , кража
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