В Тюмени задержали кладбищенских воров

В полицию областного центра поступило сообщение о том, что неизвестные украли с кладбища по улицы Дружбы часть металлического забора. Вскоре подозреваемые были задержаны.
Ими оказались двое тюменцев 22 и 32 лет, уже имеющих судимости. Ночью мужчины демонтировали десять секций металлического забора и вывезли украденное в скупку металла на грузотакси. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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