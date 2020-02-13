В Тюмени уничтожат 4,7 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

На 150 тыс. рублей суд оштрафовал жителя Тюмени, готовившегося сбыть большую партию контрафактного алкоголя.

Мужчина приобрел для сбыта более 4,7 тыс. бутылок водки, коньяка и 30 литров спирта. Вся продукция, хранившаяся в гараже, была контрафактной. Ее изъяла полиция в январе 2020 года в ходе оперативных мероприятий. Было возбуждено уголовное дело.

"В ходе следствия подозреваемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, приняв во внимание его добровольное пожертвование в размере 100 тыс. рублей на нужды детского спортивного учреждения", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства, который он уже уплатил. Контрафактный алкоголь будет уничтожен.