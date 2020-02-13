В Тюмени уничтожат 4,7 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

11:35 13 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

На 150 тыс. рублей суд оштрафовал жителя Тюмени, готовившегося сбыть большую партию контрафактного алкоголя.

Мужчина приобрел для сбыта более 4,7 тыс. бутылок водки, коньяка и 30 литров спирта. Вся продукция, хранившаяся в гараже, была контрафактной. Ее изъяла полиция в январе 2020 года в ходе оперативных мероприятий. Было возбуждено уголовное дело.

"В ходе следствия подозреваемый  ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, приняв во внимание  его добровольное пожертвование в размере 100 тыс. рублей на нужды детского спортивного учреждения", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства, который он уже уплатил. Контрафактный алкоголь будет уничтожен.

Теги: контрафакт
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