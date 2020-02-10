В Ялуторовске на вора вышли по следам на снегу

В Ялуторовске задержан мужчина, подозреваемый в краже из продуктового магазина.
Ночью неизвестный сломал дверь в торговое помещение и украл из кассы более 18 тыс. рублей.
"Важную роль в розыске подозреваемого сыграли оставленные им следы на снегу. Именно по ним оперативникам удалось проследить куда направился неизвестный от магазина", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru