В Ялуторовске на вора вышли по следам на снегу

12:44 10 февраля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Ялуторовске задержан мужчина, подозреваемый в краже из продуктового магазина. 

Ночью неизвестный сломал дверь в торговое помещение и украл из кассы более 18 тыс. рублей.

"Важную роль в розыске подозреваемого сыграли оставленные им следы на снегу. Именно по ним оперативникам удалось проследить куда направился неизвестный от магазина", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: кража
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2020