В Тюмени уничтожат более 40 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 36-летнему местному жителю, у которого изъяли большую партию контрафактного вина, водки и коньяка.

В мае 2019 года в складском помещении и гараже, которые арендовал тюменец, сотрудники полиции нашли и изъяли более 43 тыс. бутылок водки, коньяка, вина, свыше 2,7 тыс. жестяных банок водки, 162 литра этилового спирта. Весь алкоголь был контрафактным, общая стоимость изъятого составила более 9 млн рублей.

В том же году мужчина уже был осужден за аналогичное преступление к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Суд отменил условное осуждение и назначил тюменцу по совокупности приговоров 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Контрафактный алкоголь по решению суда будет уничтожен.