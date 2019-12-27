Поиски пропавшей две недели назад тюменской школьницы продолжаются

Правоохранительные органы продолжают поиски 15-летней Марии Сорокиной. Утром 14 декабря 2019 года девочка вышла из дома по улице Мельникайте в Тюмени и пошла в сторону школы №43, после чего на связь с родными не выходила.

Родители школьницы обратились в правоохранительные органы, ведутся поиски. По данным следователей, Мария направляется в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, проезжала Республику Башкортостан, Ульяновскую и Пензенскую области.

Приметы: на вид 16–17 лет, рост 160–165 сантиметров, славянской внешности, плотного телосложения, волосы темные. Была одета в пуховик черного цвета до колена, зеленую вязанную шапку, кофта черного цвета с белым капюшоном, джинсы черного цвета, зимние ботинки черного цвета с белой подошвой.