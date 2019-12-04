В Ялуторовске задержали насильника, напавшего на женщину у ж/д путей

В Ялуторовске за покушение на изнасилование задержан 25-летний местный житель.
Утром 3 декабря 2019 года возле железнодорожных путей мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину, которая шла на работу. Он набросился на нее со спины, повалил на землю и ударил несколько раз по лицу и телу. В это время проходившая мимо женщина закричала, и молодой человек, испугавшись, убежал. Женщина успела сфотографировать его на мобильный телефон.
Вскоре нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование", сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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