В Ялуторовске задержали насильника, напавшего на женщину у ж/д путей

В Ялуторовске за покушение на изнасилование задержан 25-летний местный житель.

Утром 3 декабря 2019 года возле железнодорожных путей мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину, которая шла на работу. Он набросился на нее со спины, повалил на землю и ударил несколько раз по лицу и телу. В это время проходившая мимо женщина закричала, и молодой человек, испугавшись, убежал. Женщина успела сфотографировать его на мобильный телефон.

Вскоре нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование", сообщает СУ СКР по Тюменской области.