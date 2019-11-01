Жителя Ишима будут судить за контрафактный алкоголь и табак на 3 млн рублей

14:42 31 октября 2019
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Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Нелегальная продажа алкоголя и табачных изделий в особо крупном размере была организована на одном из складов в городе Ишиме. 

Сотрудники полиции изъяли более 9 тысяч бутылок водки, коньяка, вина, 160 литров спиртосодержащей жидкости и более 33 тысяч пачек табака на общую сумму свыше 3 млн рублей. Вся продукция была контрафактной.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 32-летнего местного жителя, организовавшего торговлю. Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: алкоголь , контрафакт , табак
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