Жителя Ишима будут судить за контрафактный алкоголь и табак на 3 млн рублей

Нелегальная продажа алкоголя и табачных изделий в особо крупном размере была организована на одном из складов в городе Ишиме.
Сотрудники полиции изъяли более 9 тысяч бутылок водки, коньяка, вина, 160 литров спиртосодержащей жидкости и более 33 тысяч пачек табака на общую сумму свыше 3 млн рублей. Вся продукция была контрафактной.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 32-летнего местного жителя, организовавшего торговлю. Вскоре дело рассмотрит суд.
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