Пропавшего в Тобольске подростка нашли в Тюмени

На железнодорожном вокзале Тюмени сотрудники транспортной полиции нашли 17-летнего юношу из Тобольска, который намеревался уехать в Новый Уренгой, ничего не сказав родителям.

Подросток ушел из дома утром 26 октября. Вечером он не вернулся, и родители обратились в полицию. Ночью следующего дня тоболяка нашли в зале ожидания железнодорожного вокзала Тюмени. Сюда он приехал на машине с попутчиками, чтобы увидеться с другом. Встреча не состоялась, и подросток купил билет на поезд до Нового Уренгоя, где рассчитывал повидаться со своей знакомой.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних объяснили подростку, насколько важно сообщать родителям о месте своего нахождения и не путешествовать одному до достижения определенного возраста. В настоящее время несовершеннолетний передан родителям", — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.