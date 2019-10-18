На трассе задержаны жители ХМАО, обкрадывавшие дома в Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск полиция задержала двух югорчан, которые пытались скрыться после очередной кражи.

Двое жителей Когалыма проникали в частные дома на территории Тюменской области, откуда похищали имущество. Последнюю кражу они совершили в микрорайоне Ершовка в Тобольске. Установлено, что ранее судимые молодые люди причастны к еще трем кража на территории региона. Возбуждено уголовное дело.