В Ишиме изъяли 1330 бутылок нелегального алкоголя

В Ишиме сотрудниками полиции была пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Нелегальное спиртное продавали в гаражном боксе торговой базы.

"В данном помещении обнаружены и изъяты 1330 бутылок и 81 канистра спиртосодержащей жидкости общим объемом около 2400 литров. Здесь же находилось кустарное оборудование, предназначенное для смешивания, розлива и бутилирования", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Общая сумма изъятого алкоголя составила более одного миллиона рублей, принимается решение о возбуждении уголовного дела.