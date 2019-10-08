В Ишиме изъяли 1330 бутылок нелегального алкоголя

В Ишиме сотрудниками полиции была пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Нелегальное спиртное продавали в гаражном боксе торговой базы.
"В данном помещении обнаружены и изъяты 1330 бутылок и 81 канистра спиртосодержащей жидкости общим объемом около 2400 литров. Здесь же находилось кустарное оборудование, предназначенное для смешивания, розлива и бутилирования", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Общая сумма изъятого алкоголя составила более одного миллиона рублей, принимается решение о возбуждении уголовного дела.
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