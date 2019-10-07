На станции Тюмень мужчина два месяца обкрадывал поезда

В суд направлено уголовное дело о кражах в поездах дальнего следования в Тюмени.

В июне–июле этого года в полицию стали поступать сообщения о пропаже ценных вещей от пассажиров поездов, останавливавшихся на станции Тюмень. Как оказалось, все кражи были совершены одним человеком.

Под видом провожающего мужчина заходил в вагоны и, убедившись, что за ним не наблюдают, похищал сотовые телефоны, деньги, банковские карты с бесконтактным способом оплаты.

"На счету подозреваемого 7 установленных и доказанных эпизодов криминальной деятельности. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Вскоре неоднократно судимый 38-летний тюменец вновь предстанет перед судом.