Тюменец обокрал дачи и строящиеся дома на миллион рублей

Фото: пресс-служба МО МВД России "Тюменский"

В Тюменском районе полиция задержала злоумышленника, который с весны совершал кражи на дачных участках и в строящихся домах.

Чужие туристические и автомобильные принадлежности, велосипеды, электроинструменты, батареи и другие предметы 55-летний мужчина свозил к себе в прицепе. Недавно он был задержан на месте очередной кражи.

Предварительная сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Большую часть украденного злоумышленник продавал, то, что уцелело, полицейские изъяли.

"Сотрудники полиции с целью установления происхождения изъятого обращаются к жителям Тюменского района, у которых с частных территорий пропало имущество, пройти процедуру опознания по адресу: город Тюмень, улица Московский тракт 175", — говорится в сообщении пресс-службы МО МВД России "Тюменский".