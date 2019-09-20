На трассе Тюмень — Омск загорелась фура

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня, 20 сентября, грузовик "МАЗ" загорелся на 119-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Инцидент произошел в двенадцатом часу дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в результате пожара огнем были уничтожены кабина и моторный отсек автомобиля. Прибывшим на место пожарным удалось спасти прицеп транспорта и перевозимый груз на сумму 1 млн рублей. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем механизмов и узлов автомобиля.