На трассе Тюмень — Омск загорелась фура

16:30 20 сентября 2019
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня, 20 сентября, грузовик "МАЗ" загорелся на 119-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Инцидент произошел в двенадцатом часу дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в результате пожара огнем были уничтожены кабина и моторный отсек автомобиля. Прибывшим на место пожарным удалось спасти прицеп транспорта и перевозимый груз на сумму 1 млн рублей. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем механизмов и узлов автомобиля.

Теги: автомобили , пожар , трасса
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