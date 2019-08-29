В Тюмени на контейнерных площадках у жилых домов нашли 653 кг опасных медотходов

Проверка по факту обнаружения опасных медицинских отходов на контейнерных площадках областного центра проводится "Тюменским экологическим объединением". Виновные лица устанавливаются.
Регоператор собрал и подготовил для обезвреживания 635 кг медицинских отходов, которые недобросовестные организации выбросили на контейнерных площадках жилых домов Тюмени. Наименование одной из организаций уже известно – она является коммерческой структурой. Вторым нарушителем может быть одна из городских поликлиник.
Соблюдение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства - одни из приоритетных направлений экологического нацпроекта и регоператором будут приниматься все необходимые меры для выявления подобных ситуаций в Тюменской области, отметил руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин:
В таких вопросах мы занимаем принципиальную позицию. Законодательство, касающееся обращения с медицинскими отходами, должно соблюдаться. Будучи необезвреженной, эта группа отходов может быть опасна не только при прямом взаимодействии с человеком или животным. Остатки биологических материалов на медицинских отходах являются благоприятной средой для развития инфекционных болезней, микроорганизмов, а пришедшие в негодность лекарственные средства нанесут непоправимый вред экологии.
Медицинские отходы не относятся к ТКО и не могут быть обработаны или захоронены, как обычные коммунальные отходы. Они подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, учету и утилизации в порядке, установленном законодательством. Правила обращения с ними регламентируют строгий порядок хранения, перевозки, а также конкретные методы обезвреживания, подходящие для медицинских отходов различного класса опасности.
Медицинским организациям, поставившим под угрозу здоровье и благополучие тюменцев грозят штрафные санкции в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Если бы их деяния не были своевременно выявлены и создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, это бы привело уже к наступлению уголовной ответственности.
Обнаруженные медицинские отходы будут утилизированы в предусмотренном законом порядке.
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