В Тюмени на контейнерных площадках у жилых домов нашли 653 кг опасных медотходов

Проверка по факту обнаружения опасных медицинских отходов на контейнерных площадках областного центра проводится "Тюменским экологическим объединением". Виновные лица устанавливаются.

Регоператор собрал и подготовил для обезвреживания 635 кг медицинских отходов, которые недобросовестные организации выбросили на контейнерных площадках жилых домов Тюмени. Наименование одной из организаций уже известно – она является коммерческой структурой. Вторым нарушителем может быть одна из городских поликлиник.

Соблюдение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства - одни из приоритетных направлений экологического нацпроекта и регоператором будут приниматься все необходимые меры для выявления подобных ситуаций в Тюменской области, отметил руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин:

В таких вопросах мы занимаем принципиальную позицию. Законодательство, касающееся обращения с медицинскими отходами, должно соблюдаться. Будучи необезвреженной, эта группа отходов может быть опасна не только при прямом взаимодействии с человеком или животным. Остатки биологических материалов на медицинских отходах являются благоприятной средой для развития инфекционных болезней, микроорганизмов, а пришедшие в негодность лекарственные средства нанесут непоправимый вред экологии.

Медицинские отходы не относятся к ТКО и не могут быть обработаны или захоронены, как обычные коммунальные отходы. Они подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, учету и утилизации в порядке, установленном законодательством. Правила обращения с ними регламентируют строгий порядок хранения, перевозки, а также конкретные методы обезвреживания, подходящие для медицинских отходов различного класса опасности.

Медицинским организациям, поставившим под угрозу здоровье и благополучие тюменцев грозят штрафные санкции в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Если бы их деяния не были своевременно выявлены и создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, это бы привело уже к наступлению уголовной ответственности.

Обнаруженные медицинские отходы будут утилизированы в предусмотренном законом порядке.