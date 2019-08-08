Жителя Юргинского района задержали за кражи с кладбища

В Юргинском районе Тюменской области местные жители обратились в полицию с сообщением о том, что неизвестные похищают металлические ограды с кладбища вблизи села Зоново. Они попросили привлечь к ответственности тех, кто осквернил могилы их родственников.

По подозрению в кражах был задержан 30-летний местный житель. Безработный мужчина промышлял сбором железа и сдавал его в пункты приема металла. В дневное время он пробирался на территорию кладбища и демонтировал ограждения с нескольких могил. Похищенное он прятал за перелеском, а затем продавал.

Возбуждено уголовное дело.