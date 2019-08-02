Под Тюменью мужчина сжег своих соседей

В поселке Богандинском Тюменского района задержан 20-летний местный житель, который обвиняется в убийстве двух человек.

Как установило следствие, 30 июня около четырех утра молодой человек поджег дом своих соседей: 33-летних мужчины и женщины, которые в этот момент спали. Они погибли на месте от токсического действия дыма.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, мужчина совершил поджег из-за личных неприязненных отношений. Неоднократно судимый молодой человек заключен под стражу, он обвиняется по п.п."а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).