Жителя Заводоуковска осудили за 77 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Заводоуковский районный суд приговорил к двум годам колонии 44-летнего местного жителя. Мужчина готовился сбыть огромную партию контрафактного алкоголя.

Более 77 тысяч бутылок водки и коньяка, а также более 9 тысяч литров спирта изъяла полиция на складе, который мужчина арендовал. Общая стоимость изъятого составила более 16 млн рублей. Из его личного автомобиля полицейские изъяли выручку от продажи алкоголя — в сумме свыше 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, весь алкоголь был контрафактным. В ходе следствия он был уничтожен. Мужчина свою вину не признал.

Суд назначил ему два года колонии общего режима и штраф в 600 тыс. рублей в доход государства. Выручку от незаконной продажи алкоголя конфискуют в доход государства.