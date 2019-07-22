Жителя Заводоуковска осудили за 77 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

17:35 22 июля 2019
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Фото: pixabay.com

Заводоуковский  районный суд приговорил к двум годам колонии 44-летнего местного жителя.  Мужчина готовился сбыть огромную партию контрафактного алкоголя.

Более 77 тысяч бутылок водки и коньяка, а также более 9 тысяч литров спирта изъяла полиция на складе, который мужчина арендовал. Общая стоимость изъятого составила более 16 млн рублей. Из его личного автомобиля полицейские изъяли выручку от продажи алкоголя — в сумме свыше 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, весь алкоголь был контрафактным. В ходе следствия он был уничтожен. Мужчина свою вину не признал. 

Суд назначил ему два года колонии общего режима и штраф в 600 тыс. рублей в доход государства. Выручку от незаконной продажи алкоголя  конфискуют в доход государства.

Теги: алкоголь , контрафакт
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