Полиция задержала 24 нелегалов в Тюмени

Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Тюмени в ходе рейда "Нелегал" доставили в отдел полиции 24 человека. При проверке силовики выявили десять фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации.

Согласно статье 18.8 КоАП РФ десять мигрантов привлечены к административной ответственности, которая влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

С начала года сотрудниками миграционных служб с целью выявления фактов нарушения законодательства проведено более тысячи мероприятий, выявлено более пяти тысяч нарушений. Наложено и взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. За 6 месяцев 2019 года возбуждено порядка 35 уголовных дел за организацию незаконной миграции, за фиктивную регистрацию иностранных граждан в суды направлено более 50 уголовных дел, сообщает областная полиция.