Полиция задержала 24 нелегалов в Тюмени

17:01 18 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Тюмени в ходе рейда "Нелегал" доставили в отдел полиции 24 человека. При проверке силовики выявили десять фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации.

Согласно статье 18.8 КоАП РФ десять мигрантов привлечены к административной ответственности, которая влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

С начала года сотрудниками миграционных служб с целью выявления фактов нарушения законодательства проведено более тысячи мероприятий, выявлено более пяти тысяч нарушений. Наложено и взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. За 6 месяцев 2019 года возбуждено порядка 35 уголовных дел за организацию незаконной миграции, за фиктивную регистрацию иностранных граждан в суды направлено более 50 уголовных дел, сообщает областная полиция.

Теги: миграционная служба , полиция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019