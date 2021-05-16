В Тюмень из-за коронивируса приезжает жить меньше иностранцев

Приток иностранных граждан в Тюменскую область существенно сократился из-за пандемии коронавируса. Если в 2019 году в регион прибыло почти 200 тыс. иностранцев, то за 2020 год – меньше сотни. В течение 4 месяцев 2021 года на миграционный учет поставлено чуть более 30 тыс. человек.

Как сообщил заместитель начальника управления-начальник отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Алексей Заморов, в течение последнего года, начиная с установления ограничительных мер по коронавирусу, деятельность подразделений по вопросам миграции была направлена на урегулирование правового статуса иностранных граждан, у которых истек срок законного пребывания, которые до этого момента находились в регионе с нарушением режима пребывания.

"Всего с 18 апреля 2020 года по сегодняшний день урегулирован правовой статус 11 тыс. 83 иностранных граждан. Из них оформили в последующим патенты чуть более 9 тыс. 800 человек", - подчеркнул он.

Учитывая изложенное, Алексей Заморов обратился к руководителям национальных объединений с предложением рекомендовать иностранным гражданам находящимся на территории Тюменской области, и не имеющих законных оснований для дальнейшего пребывания здесь, обратиться в подразделения по вопросам миграции, для урегулирования своего правового статуса, встать на миграционный учет с последующим оформлением разрешительных документов, пишет ИА "Тюменская линия".