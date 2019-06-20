В Тюмени продолжаются поиски 16-летней воспитанницы центра "Семья"

Полиция областного центра разыскивает Александру Лысякову 2003 года рождения. Тюменка, воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", ушла из центра 6 июня 2019 года. До сих пор ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 15–16 лет, рост 160–165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темного цвета до пояса, глаза карие.
Была одета: куртка черного цвета из кожзаменителя без капюшона, сарафан черного цвета.
При получении информации о местонахождении Александры граждан просят сообщить в отдел полиции №2 УМВД России по городу Тюмени по телефонам: (3452) 291-042, 291-040 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-727, 793-932, дежурная часть: 793-023 или 02.
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