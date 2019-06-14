Житель Увата незаконно наловил осетров на миллион рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Увате уголовное дело возбуждено в отношении 33-летнего местного жителя, наловившего рыбу, занесенную в Красную книгу РФ.

Мужчина поймал девять особей осетровых пород с помощью рыболовных сетей, не имея на это соответствующего разрешения.

"По результатам экспертной оценки, ущерб, причиненный незаконными действиями гражданина, составил более 950 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биологических ресурсов из видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.