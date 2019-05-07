Тобольского бизнесмена осудили за поджог у судебных приставов

Сегодня Тобольский городской суд вынес приговор 44-летнему бизнесмену, который устроил пожар в кабинете службы судебных приставов.

Напомним, инцидент произошел в Тобольске ночью 30 сентября 2018 года. Предприниматель пришел к офису службы судебных приставов на улице Ремезова с тремя самодельными зажигательными устройствами. На первом этаже пятиэтажного жилого дома он установил их и поджег фитили. Два устройства не сработали, а от одного случилось возгорание, которое вскоре потушили пожарные. Сам поджигатель наблюдал за происходящим неподалеку. Он убедился в отсутствии "фатальных последствий" и скрылся.

Как оказалось, в отношении бизнесмена были возбуждены исполнительные производства в связи с неуплатой налогов, страховых взносов на сумму более 3,5 млн рублей. Был наложен арест на его Lexus LX 570, а ему самому ограничен выезд за границу. При этом мужчина не давал приставам реализовать автомобиль.

В результате поджога в кабинете приставов было повреждено 106 исполнительных производств и уничтожено имущество на сумму 27,3 тыс. рублей. Мужчина обвинялся по ч.3 ст.30 ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

"Бизнесмен возместил причиненный ущерб, принес извинения приставам, признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления. Суд с учетом этих обстоятельств назначил подсудимому 1 год лишения свободы условно с испытательным соком 2 года", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.